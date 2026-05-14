توقيع اتفاقية تعاون بين القوات المسلحة الأردنية ومنظمة التحالف الموحد للتنمية المستدامة الحكومية الدولية بواشنطن

الوكيل الإخباري- وقّعت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع منظمة التحالف الموحد للتنمية المستدامة الحكومية الدولية في Washington, D.C.، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية الداعمة للعمل الإنساني والإعلامي والتنموي.





ووقّع الاتفاقية عن القوات المسلحة الأردنية مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، فيما وقّعتها عن المنظمة، من الإدارة العامة لمكتب واشنطن، نجود الدقس.



وتهدف الاتفاقية إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير بيئة العمل المؤسسي، وتعزيز القدرات في مجالات الإعلام العسكري، وإدارة الأزمات، ودعم الاستقرار، وتنفيذ المبادرات الإنسانية والتنموية.



كما تأتي الاتفاقية انسجامًا مع رؤية القوات المسلحة الأردنية في بناء شراكات فاعلة تسهم في تبادل الخبرات والمعارف، وتدعم الجهود الوطنية والإنسانية على المستويين المحلي والدولي.



بدوره، ثمّن مدير الإعلام العسكري الدور الذي تقوم به المنظمة، ممثلة بمديرها العام السيناتور باتريك، مشيدًا بالدعم المستمر المقدم للقوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات الإعلامية والتنموية.



من جانبها، بيّنت الدقس أهمية تعزيز التعاون المشترك وتكامل الجهود بما يخدم القضايا الإنسانية والتنموية، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية في دعم الاستقرار وخدمة المجتمعات المتأثرة بالأزمات.



ويُشار إلى أن منظمة التحالف الموحد للتنمية المستدامة الحكومية الدولية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتمكين المبادرات الإنسانية والتنموية المستدامة حول العالم.







