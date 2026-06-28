توقيع اتفاقية تعاون بين شركة الكهرباء الأردنية والمركز الوطني للأمن السيبراني

الوكيل الإخباري- وقع المركز الوطني للأمن السيبراني وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية السيبرانية وحماية البنية التحتية الرقمية في قطاع الطاقة الكهربائية.

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ووقع المذكرة عن المركز رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، محمد الصمادي، وعن الشركة المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية، حسن عبدالله.



وأكد رئيس المركز، خلال مراسم التوقيع، أن المذكرة تأتي في إطار جهود المركز لتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاعات الحيوية، وترسيخ منظومة وطنية متكاملة للأمن السيبراني، بما يسهم في حماية الأنظمة والخدمات الرقمية، وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.



وأشار إلى أن التعاون مع شركة الكهرباء الأردنية يشمل تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير القدرات البشرية، إلى جانب التعاون في مجالات تقييم المخاطر، والاستجابة للحوادث السيبرانية، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية في الأمن السيبراني.



من جانبه، أكد المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية، أن الأمن السيبراني يشكل إحدى أولويات الشركة، انطلاقاً من حرصها على حماية أنظمتها الرقمية وبنيتها التحتية الحيوية، وضمان استمرارية تقديم خدماتها بكفاءة وموثوقية. وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم مع المركز الوطني للأمن السيبراني يأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات الوطنية في تطوير منظومة الحماية السيبرانية، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع التهديدات السيبرانية، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في هذا المجال.



وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك مثل تبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحرجة وخاصة قطاع الكهرباء، تنظيم وتنفيذ تمارين سيبرانية مشتركة، التقييم الأمني لشبكات تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشغيل بالإضافة لأنظمة العدادات الذكية (Smart Meter)، إلى جانب تبادل الخبرات والآراء والأفكار والمقترحات بخصوص القضايا المشتركة في مجال الأمن السيبراني.