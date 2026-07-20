توقيع اتفاقية تمويل لمشروع التحول الرقمي في قطاع المياه

الوكيل الإخباري- وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود والسفير الإسباني لدى المملكة خوسيه لويس باردو كويرردو، اتفاقية تمويل مشروع خدمات الاستشارات للتحول الرقمي لقطاع المياه، الممول بضمان مؤسسة ضمان القروض الإسبانية، بقيمة 765 ألف يورو.

اضافة اعلان



وقال أبو السعود، في بيان اليوم الاثنين، إن المشروع يهدف إلى إجراء دراسة شاملة للنظام المائي وتقييم الأنظمة التشغيلية في عدد من محافظات المملكة، ووضع حلول رقمية ذكية ترتكز على تقنيات المياه الذكية المتكاملة، من خلال تقديم خدمات استشارية في مجالات التحول الرقمي، والاستدامة، وإدارة الطاقة، والحوكمة، وإدارة التغيير، والأمن السيبراني، والحد من المخاطر المرتبطة بالتهديدات السيبرانية، وتعزيز جاهزية أنظمة التشغيل (OT)، إلى جانب إعداد خارطة طريق واضحة لتنفيذ التحول الرقمي في قطاع المياه.



وأكد، أن المشروع يأتي انسجاما مع التزام قطاع المياه بتطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة متلقي الخدمة، وتنفيذا لتوجهات الحكومة في رقمنة الخدمات، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطة قطاع المياه، ويهدف إلى تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات في مختلف مناطق المملكة.



وأوضح أبو السعود أن مشروع التحول الرقمي سيمكن القطاع من توفير بيانات تشغيلية لحظية على مستوى النظام المائي، بما يعزز إمكانات التشغيل والتحكم عن بُعد بمصادر المياه وشبكاتها، والاستفادة من أحدث الخبرات والتقنيات العالمية في إدارة الموارد المائية، وبناء القدرات الفنية والتقنية لمواجهة التحديات المائية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف إن المشروع سيعزز كفاءة تشغيل الشبكات، ويرفع من كفاءة إدارة الكوادر والموارد، ويُمكن من مراقبة الأنظمة المائية بشكل أكثر دقة، ويسهم في خفض فاقد المياه، وتحسين خدمات المشتركين، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتطوير منظومة البيانات والتقارير، وتقليل زمن الأعطال، وتعزيز إدارة الطاقة، وترسيخ مبادئ الاستدامة، إلى جانب رفع مستوى الأمن السيبراني وتقليل المخاطر الرقمية.



وثمن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية لقطاع المياه في الأردن، ولا سيما في مجالات تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير حلول تقنية حديثة تسهم في رفع كفاءة التزويد المائي وإدارة المصادر بكفاءة وموثوقية، بما يدعم الأمن المائي الوطني.



بدوره، أكد السفير الإسباني، أن هذه الاتفاقية تعكس عمق الشراكة والتعاون بين الأردن وإسبانيا، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات ندرة المياه.