توقيع اتفاقية دراسات مشروع التخلص من المخلفات الحيوية في محطة السمرا

الوكيل الإخباري- وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأربعاء، اتفاقية خدمات استشارية لإعداد الدراسات والإشراف على دراسة جدوى التخلص من المخلفات الحيوية وإعادة استخدامها في محطة الخربة السمراء، بقيمة 2.8 مليون يورو، ممولة من بنك الإعمار الألماني، وبمساهمة من سلطة المياه والاتحاد الأوروبي، ضمن إجراءات الحد من تغير المناخ في قطاع الصرف الصحي/المرحلة الثانية.

اضافة اعلان