الأربعاء 2026-01-07 03:45 م

توقيع اتفاقية دراسات مشروع التخلص من المخلفات الحيوية في محطة السمرا

الأربعاء، 07-01-2026 03:36 م

الوكيل الإخباري-   وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأربعاء، اتفاقية خدمات استشارية لإعداد الدراسات والإشراف على دراسة جدوى التخلص من المخلفات الحيوية وإعادة استخدامها في محطة الخربة السمراء، بقيمة 2.8 مليون يورو، ممولة من بنك الإعمار الألماني، وبمساهمة من سلطة المياه والاتحاد الأوروبي، ضمن إجراءات الحد من تغير المناخ في قطاع الصرف الصحي/المرحلة الثانية.

وقال أبو السعود، بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة وممثلي بنك الإعمار الألماني، إن المشروع يعد من المشاريع الحكومية المهمة لتحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين، وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضمن خطط سلطة المياه والاستراتيجية الوطنية للمياه (2023–2040)، بما يسهم في المعالجة البيئية للمياه العادمة، والتخلص الآمن من حمأة الصرف الصحي، وخفض استهلاك الطاقة.

 
 


