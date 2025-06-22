توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الحسين للسرطان وشركة التأمين الوطنية

وتمّ توقيع الاتفاقية، اليوم الأحد، بحضور مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، ومدير عام شركة التأمين الوطنية الدكتورة منال جرار، حيث أكّد الجانبان أهمية هذه الخطوة في توفير حلول تأمينية مبتكرة تعزز من الحماية الصحية الشاملة للمجتمع وتضمن سرعة الاستجابة في حالات الإصابة بالسرطان.
وأشارت قطامش إلى أنّ هذا التعاون يمثّل امتدادا لجهود المؤسسة في توسيع قاعدة المشتركين في "تأمين رعاية"، والذي يمثّل إجراء استباقيا وحلّا مستداما يضمن الحصول على العلاج الفوري، وفق أعلى المعايير الطبية، دون أعباء مالية مرهقة على المرضى وعائلاتهم.
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