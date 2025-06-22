توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الحسين للسرطان وشركة التأمين الوطنية

الوكيل الإخباري- وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع شركة التأمين الوطنية، تهدف إلى تمكين عملاء الشركة من الاشتراك في "تأمين رعاية"، الذي يغطي تكاليف علاج السرطان حصريا في مركز الحسين للسرطان.

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وتمّ توقيع الاتفاقية، اليوم الأحد، بحضور مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، ومدير عام شركة التأمين الوطنية الدكتورة منال جرار، حيث أكّد الجانبان أهمية هذه الخطوة في توفير حلول تأمينية مبتكرة تعزز من الحماية الصحية الشاملة للمجتمع وتضمن سرعة الاستجابة في حالات الإصابة بالسرطان.