الأحد 2025-06-22 05:10 م
 

توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الحسين للسرطان وشركة التأمين الوطنية

مؤسسة الحسين للسرطان
مؤسسة الحسين للسرطان
 
الأحد، 22-06-2025 03:21 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع شركة التأمين الوطنية، تهدف إلى تمكين عملاء الشركة من الاشتراك في "تأمين رعاية"، الذي يغطي تكاليف علاج السرطان حصريا في مركز الحسين للسرطان.

اضافة اعلان


وتمّ توقيع الاتفاقية، اليوم الأحد، بحضور مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، ومدير عام شركة التأمين الوطنية الدكتورة منال جرار، حيث أكّد الجانبان أهمية هذه الخطوة في توفير حلول تأمينية مبتكرة تعزز من الحماية الصحية الشاملة للمجتمع وتضمن سرعة الاستجابة في حالات الإصابة بالسرطان.


وأشارت قطامش إلى أنّ هذا التعاون يمثّل امتدادا لجهود المؤسسة في توسيع قاعدة المشتركين في "تأمين رعاية"، والذي يمثّل إجراء استباقيا وحلّا مستداما يضمن الحصول على العلاج الفوري، وفق أعلى المعايير الطبية، دون أعباء مالية مرهقة على المرضى وعائلاتهم.

 
gnews

أحدث الأخبار

مضيق هرمز

عربي ودولي البرلمان الإيراني يوافق على غلق مضيق هرمز

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية قافلة النزاهة تزور وزارة الإدارة المحلية

مجلس الأعيان

شؤون برلمانية الشؤون العربية والدولية بالأعيان تناقش تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

علم إيران

عربي ودولي إيران تؤكد عدم وجود "خطر" قرب المواقع النووية المستهدفة بالضربات الأميركية

جلالة الملك عبدالله الثاني لدى ترؤسه اجتماعا مع رؤساء السلطات وقادة الأجهزة الأمنية

أخبار محلية الملك يترأس اجتماعا مع رؤساء السلطات وقادة الأجهزة الأمنية

السفارة الأمريكية في عمان

أخبار محلية تنويه هام من السفارة الأمريكية بالأردن بخصوص الاحداث الراهنة

اربد

أخبار محلية تسليم 61 بئرا تجميعيا لمياه الأمطار في قرى غرب إربد

غلاى

فيديو منوع الرغيف الفرنسي الشهير



 
 





الأكثر مشاهدة