توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة إنقاذ الطفل

وتهدف الاتفاقية إلى الحد من عمل الأطفال في القطاع الزراعي، خصوصاً في المحافظات ذات النشاط الزراعي المرتفع، من خلال نهج متكامل يتماشى مع ركيزة البرنامج المتعلقة بتعزيز وصول اللاجئين والمجتمعات المستضيفة إلى خدمات الحماية.
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