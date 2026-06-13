توقيع اتفاقية شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة إنقاذ الطفل

الوكيل الإخباري- وقّعت منظمة العمل الدولية ومؤسسة إنقاذ الطفل في الأردن، تزامنا مع اليوم العالمي للحد من عمل الأطفال، اتفاقية شراكة للتصدي لعمل الأطفال في القطاع الزراعي، ضمن برنامج "آفاق (PROSPECTS)" بمرحلته الثانية والممول من مملكة هولندا، بهدف تعزيز آليات الحماية والخدمات للفئات الأكثر هشاشة.

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