توقيع اتفاقية لإقامة مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في العقبة

الوكيل الإخباري- وقّعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة الأردن للأمونيا الخضراء (JGA) اتفاقية تأجير أراضٍ لإقامة مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في المنطقة الجنوبية بالعقبة، وذلك في خطوة استراتيجية تعزز مكانة العقبة كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والصناعات الخضراء.

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ووقعت الاتفاقية بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، والعين شرحبيل ماضي، وأعضاء مجلس المفوضين.