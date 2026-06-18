الخميس 2026-06-18 12:58 م

توقيع اتفاقية لإقامة مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في العقبة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
 
الخميس، 18-06-2026 12:18 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة الأردن للأمونيا الخضراء (JGA) اتفاقية تأجير أراضٍ لإقامة مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في المنطقة الجنوبية بالعقبة، وذلك في خطوة استراتيجية تعزز مكانة العقبة كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والصناعات الخضراء.

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ووقعت الاتفاقية بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، والعين شرحبيل ماضي، وأعضاء مجلس المفوضين.


ووقع عن السلطة مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور محمد أبو عمر، وعن الشركة الرئيس التنفيذي الدكتور وائل سليمان.

 
 


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