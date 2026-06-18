توقيع اتفاقية لإقامة مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في العقبة

ووقعت الاتفاقية بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، والعين شرحبيل ماضي، وأعضاء مجلس المفوضين.
ووقع عن السلطة مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور محمد أبو عمر، وعن الشركة الرئيس التنفيذي الدكتور وائل سليمان.
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