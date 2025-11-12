توقيع اتفاقية مشروع حصاد المياه المستدام في الحسينية

الوكيل الإخباري- وقّعت وزارة الزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اليوم الأربعاء، اتفاقية مشروع تعزيز النظام البيئي من خلال حصاد المياه المستدام في الحسينية بمحافظة معان.

ويهدف المشروع إلى إنشاء حفيرة مائية في منطقة الحسينية بمحافظة معان، تسهم في تعزيز الأمن المائي ودعم الأنشطة الزراعية والرعوية في المنطقة، وذلك بتمويل مقداره نحو 253 ألف دولار مقدَّم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.



ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، ومواجهة تحديات شح المياه والتغير المناخي، من خلال تطبيق حلول عملية مبتكرة تعتمد على حصاد مياه الأمطار وتحسين كفاءة استخدامها في المناطق الجافة.



وقال وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، خلال التوقيع، إن هذا المشروع امتداد لجهود ومنجزات الوزارة في تنفيذ استراتيجيتها ضمن محور الحصاد المائي، ويتماشى مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، الذي تركز على تحقيق الأمن المائي والغذائي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.



ولفت إلى الدور المهم لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في المملكة، وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في دعم المشاريع الحكومية ذات الطابع التنموي والبيئي، مؤكدًا أن هذا التعاون يشكل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية.



من جانبها، أكدت المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رانية هداية، أهمية هذا المشروع في تعزيز قدرة المجتمعات المحلية في محافظة معان على التكيّف مع التغير المناخي من خلال إدارة الموارد المائية بطريقة مستدامة، مشيرة إلى أن البرنامج يواصل دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تحسين نوعية الحياة في المدن والمناطق الريفية على حد سواء.