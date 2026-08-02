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توقيع عقد تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 25 ميجاواط في معان

توقيع عقد تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 25 ميجاواط في معان
توقيع عقد تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 25 ميجاواط في معان
 
الأحد، 02-08-2026 01:19 م
الوكيل الإخباري-  شهدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية توقيع عقد الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC) بين شركتي السمرا لتوليد الكهرباء، والمواقع لتكنولوجيا المقاولات العامة، بصفتها المقاول المنفذ لمشروع الإهداء المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة.اضافة اعلان


ويأتي توقيع العقد تحت مظلة اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الوزارة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في شباط الماضي.

ويتضمن العقد توريد وتركيب خمسة توربينات رياح بقدرة إجمالية تبلغ 25 ميجاواط، في منطقة بطن الغول بمحافظة معان. وتتحمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، كامل تكاليف تنفيذ المشروع، فيما ستتولى شركة "السمرا" أعمال تشغيل المشروع وصيانته بعد استكمال أعمال التنفيذ والاستلام.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار تعزيز أواصر التعاون الأخوي بين الجانبين، ودعم جهود المملكة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، ودعم مسيرة التحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، وضمن المساعي والجهود الوطنية الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، تأكيدًا لمتانة الشراكة الأردنية الإماراتية، وحرص الجانبين على تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
 


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