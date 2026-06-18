توقيع عقد عمل جماعي لتحسين المزايا الوظيفية لـ 208 عاملين وعاملات

وقال أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان خلال رعايته للتوقيع بحضور نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد ابو مرجوب والرئيس التنفيذي المالي للشركة باوكجي بورسيما ورئيس النقابة محمود منصور ومدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة إن الوزارة حريصة على متابعة شؤون العاملين في القطاع الخاص والتواصل مع أطراف العملية الإنتاجية بما يساهم في حل النزاعات العمالية الجماعية.
وأكد أن الوزارة تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن استمرارية عمل هذه المؤسسات، من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة، أصحاب عمل، عمال) وتوفير بيئة عمل إيجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل الجماعية في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين.
وأشار دوجان إلى أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، والذي ينعكس إيجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز ثقة العاملين بمؤسساتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.
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