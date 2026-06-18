الخميس 2026-06-18 04:03 م

توقيع عقد عمل جماعي لتحسين المزايا الوظيفية لـ 208 عاملين وعاملات

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الخميس، 18-06-2026 03:26 م

الوكيل الإخباري-   وقع في وزارة العمل اليوم الخميس عقد عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين في الموانئ البحرية والتخليص وشركة "اي بي إم تيرمينال" لتحسين المزايا الوظيفية ل208 عاملا وعاملة في الشركة.

اضافة اعلان


وقال أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان خلال رعايته للتوقيع بحضور نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد ابو مرجوب والرئيس التنفيذي المالي للشركة باوكجي بورسيما ورئيس النقابة محمود منصور ومدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة إن الوزارة حريصة على متابعة شؤون العاملين في القطاع الخاص والتواصل مع أطراف العملية الإنتاجية بما يساهم في حل النزاعات العمالية الجماعية.


وأكد أن الوزارة تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن استمرارية عمل هذه المؤسسات، من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة، أصحاب عمل، عمال) وتوفير بيئة عمل إيجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل الجماعية في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين.


وأشار دوجان إلى أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، والذي ينعكس إيجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز ثقة العاملين بمؤسساتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزيرة التنمية تتفقد مشاريع إنتاجية في البادية الشمالية الغربية

أخبار محلية وزيرة التنمية تتفقد مشاريع إنتاجية في البادية الشمالية الغربية

وعاد المنتخب الوطني أمس من مباراة النمسا من سان فرانسيسكو إلى بورتلاند، لمواصلة تحضيراته الفنية والبدنية للظهور الثاني في المونديال أمام الجزائر في مباراة مهمة في أطار بحث منتخب النشامى عن التأهل للدو

كأس العالم "النشامى" يباشر تدريباته في بورتلاند استعداداً لمواجهة الجزائر

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية العقبة.. تدشين خدمات رقمية متقدمة للموانئ والتجارة

بصق

فن ومشاهير حفاظا على تاريخه.. فنان مشهور يعلن نيته الاعتزال

معبر جابر الحدودي مع سوريا

أخبار محلية وزارة الاستثمار تعلن طرح مشروع تطوير معبر جابر الحدودي

الاول من نوعه في المملكة

أخبار محلية الطاقة: مشروع التنقيب عن النحاس في ابو خشيبة الأول من نوعه في المملكة

وزارة العمل

أخبار محلية توقيع عقد عمل جماعي لتحسين المزايا الوظيفية لـ 208 عاملين وعاملات

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان



 
 






الأكثر مشاهدة

 