توقيع عقد عمل جماعي لتحسين المزايا الوظيفية لـ 208 عاملين وعاملات

الوكيل الإخباري- وقع في وزارة العمل اليوم الخميس عقد عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين في الموانئ البحرية والتخليص وشركة "اي بي إم تيرمينال" لتحسين المزايا الوظيفية ل208 عاملا وعاملة في الشركة.

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وقال أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان خلال رعايته للتوقيع بحضور نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد ابو مرجوب والرئيس التنفيذي المالي للشركة باوكجي بورسيما ورئيس النقابة محمود منصور ومدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة إن الوزارة حريصة على متابعة شؤون العاملين في القطاع الخاص والتواصل مع أطراف العملية الإنتاجية بما يساهم في حل النزاعات العمالية الجماعية.



وأكد أن الوزارة تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن استمرارية عمل هذه المؤسسات، من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة، أصحاب عمل، عمال) وتوفير بيئة عمل إيجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل الجماعية في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين.