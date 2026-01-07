توقيع عقود عمل جماعية لتحسين المزايا الوظيفية لـ2800 موظف في خمس شركات كهرباء

01:51 م

الوكيل الإخباري- وُقعت الأربعاء، في وزارة العمل 5 عقود عمل جماعية مع 5 شركات عاملة في قطاع الكهرباء لتحسين المزايا الوظيفية لـ2800 عامل يعملون في هذه الشركات في مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان





وأكد وزير العمل خالد البكار، أن هذه الاتفاقيات جاء بعد حوار بين النقابة العامة للعاملين في الكهرباء وإدارات شركات الكهرباء بإشراف وزارة العمل.



وبين البكار أن هذا النوع من العقود يصب في خدمة العاملين وتحسين ظروف وشروط العمل والوزارة تشجع على المفاوضات المباشرة بين النقابات وأصحاب العمل، وصولا إلى اتفاق يرضي طرفي العملية الإنتاجية، معربا عن تقديره لتعاون النقابة وإدارات هذه الشركات الوطنية.



وقال إنّ الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، وبما ينعكس إيجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز ثقة العاملين بشركاتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.



بدوره قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء فخري العجارمة إن توقيع الاتفاقية جاء ثمرة للتعاون بين النقابة وإدارات الشركات بجهود من وزارة العمل، وبما ينعكس إيجابا على العاملين في الشركات الخمس من تحسين بعض المزايا الوظيفية لحوالي 2800 عامل.



وحضر توقيع العقود الأمين العام لوزارة العمل عبد الحليم دوجان، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة، والمدير العام لشركة الكهرباء الأردنية حسن عبد الله، والمدير العام لشركة كهرباء محافظة إربد بشار التميمي، والمدير العام لشركة السمراء لتوليد الكهرباء سامي الزواتين والمدير العام لشركة توزيع الكهرباء ريم حمدان ومدير علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة.

