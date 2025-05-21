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توقيع مذكرة بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية والمتحف الوطني

توقيع مذكرة بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية والمتحف الوطني
توقيع مذكرة بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية والمتحف الوطني
 
الأربعاء، 21-05-2025 03:11 م

الوكيل الإخباري-   وقّع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، والمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، بهدف تنفيذ برامج ومبادرات تخدم المجتمع المحلي في مناطق البادية الأردنية.

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ووقّع المذكرة كل من مدير الصندوق، جمال طراد الفايز، ومدير عام المتحف، الدكتور خالد خريس.
وبموجب المذكرة، اتفق الجانبان على التعاون في صياغة المشاريع المشتركة، واستقطاب الدعم والتمويل اللازم للبرامج التي سينفذها الطرفان في مناطق البادية.


كما اشتملت المذكرة على التعاون في تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية، لا سيما في مجال الفنون التشكيلية.

 
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