توقيع مذكرة بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية والمتحف الوطني

ووقّع المذكرة كل من مدير الصندوق، جمال طراد الفايز، ومدير عام المتحف، الدكتور خالد خريس.
وبموجب المذكرة، اتفق الجانبان على التعاون في صياغة المشاريع المشتركة، واستقطاب الدعم والتمويل اللازم للبرامج التي سينفذها الطرفان في مناطق البادية.
كما اشتملت المذكرة على التعاون في تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية، لا سيما في مجال الفنون التشكيلية.
-
أخبار متعلقة
-
"العدل" تنفذ 605 عقوبات بديلة عن عقوبة الحبس منذ بداية العام الحالي
-
الملك يؤكد ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي
-
انطلاق أيام الفيلم اليوناني الاثنين المقبل
-
محافظ الزرقاء يتفقد المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين
-
الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل غداً
-
الملكية الأردنية توقع اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيادة البنك العربي بقيمة 250 مليون دولار
-
مذكرة تعاون بين "مكافحة الأوبئة" و"الحوسبة الصحية"
-
"تجارة العقبة" تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين