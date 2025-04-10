الخميس 2025-04-10 12:30 م
 

توقيع مذكرة تفاهم بين "العمل" و"الإحصاءات"

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
 
الخميس، 10-04-2025 12:14 م
الوكيل الإخباري-   وقّعت وزارة العمل ودائرة الإحصاءات العامة، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تحسين جودة الدراسات والتحليلات المتعلقة بسوق العمل، وتعزيز العمل الإحصائي وتبادل البيانات، وتمكين الوزارة من اتخاذ قرارات سليمة مبنية على بيانات دقيقة وذات جودة عالية.اضافة اعلان


وأكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، الأهمية الاستراتيجية لمذكرة التفاهم في تطوير نظام معلومات ومرصد سوق العمل، بالإضافة إلى الدراسات القطاعية المعمقة، مشيراً إلى أن المذكرة تدعم إنشاء قاعدة بيانات شاملة لمؤشرات سوق العمل، ما يُمكّن الوزارة من اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية ومنهج واضح، وبدرجة عالية من الشفافية، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح البكار أن توفير بيانات دقيقة يساهم في تحديد القطاعات التي تحتاج إلى العمالة الأردنية، وتطوير برامج التدريب والتأهيل المناسبة لتشغيل الأردنيين، إضافة إلى تحليل بيانات البطالة بدقة لتحديد أسبابها، ووضع استراتيجيات فعّالة للحد منها. كما تسهم البيانات الموثوقة في إعداد قوانين وتشريعات تنظّم سوق العمل، وتحمي حقوق العمال وأصحاب العمل، وتواكب التغيرات في سوق العمل، وتضمن تحقيق العدالة والمساواة، وتوفير بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار.

من جانبه، أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، أن وزارة العمل تُعد من الشركاء الاستراتيجيين للدائرة.

وبيّن أن المذكرة تهدف إلى ربط وتسهيل وتسريع تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية بين الجانبين، مشيراً إلى أن دائرة الإحصاءات العامة ستعمل على تزويد وزارة العمل بالبيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بسوق العمل، وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة.

وأوضح فريحات أن دائرة الإحصاءات العامة هي الجهة الحكومية الوحيدة المخوّلة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية ونشرها، وهي الجهة المعنية بتوفير مختلف الإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والزراعية، بأعلى مستوى من الدقة والشمولية.
 
gnews

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