توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الأردنية والاتحاد الأردني للملاكمة

ووقّع الاتفاقية عن الاتحاد الأردني للملاكمة سمو الأمير نايف بن عاصم، وعن القوات المسلحة مدير الاتحاد الرياضي العسكري.
وأكد سمو الأمير نايف بن عاصم أن هذا التعاون يعكس الشراكة الوثيقة بين الاتحاد والقوات المسلحة، بشكل يُسهم في الارتقاء بمستوى الرياضة الأردنية، ويُعزّز منظومة العمل المشترك في دعم الشباب والاهتمام بهم.
من جهته، أكد مدير الاتحاد الرياضي العسكري أهمية هذه الاتفاقية في دعم برامج الإعداد البدني والمهني للرياضيين العسكريين، مشيداً بالدور الفاعل للاتحاد الأردني للملاكمة في رفد المنتخبات الوطنية بالكفاءات المتميزة.
ويواصل الاتحاد الرياضي العسكري جهوده في دعم وتطوير الكوادر الرياضية في صفوف القوات المسلحة الأردنية، من خلال عقد اتفاقيات تعاون مع الاتحادات الرياضية الوطنية، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة تُسهم في إعداد رياضيين قادرين على تمثيل الأردن في المحافل الإقليمية والدولية.
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