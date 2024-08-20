توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة ووزارة البيئة

الوكيل الإخباري- وُقِّعتْ في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة البيئة، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ووزير البيئة الدكتور معاوية خالد الردايدة.

اضافة اعلان



ووقع المذكرة التي جاءت تحقيقاً للرؤى الملكية السامية بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الوطن المختلفة، مندوب عن القوات المسلحة المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، وعن وزارة البيئة الأمين العام للوزارة.



وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات الفنية والتعاون في مجالات العمل المشتركة، وإجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية، وتعزيز الرقابة على البضائع المستوردة والمستهدفة من قبل وزارة البيئة والقوات المسلحة، ممثلةً بالمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة، ووضع أسس ومعايير لتصنيف المواد الخطرة على البيئة.