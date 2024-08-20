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توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة ووزارة البيئة

خلال توقيع المذكرة
خلال توقيع المذكرة
الثلاثاء، 20-08-2024 03:55 م

الوكيل الإخباري-   وُقِّعتْ في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة البيئة، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ووزير البيئة الدكتور معاوية خالد الردايدة.

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ووقع المذكرة التي جاءت تحقيقاً للرؤى الملكية السامية بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الوطن المختلفة، مندوب عن القوات المسلحة المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، وعن وزارة البيئة الأمين العام للوزارة.


وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات الفنية والتعاون في مجالات العمل المشتركة، وإجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية، وتعزيز الرقابة على البضائع المستوردة والمستهدفة من قبل وزارة البيئة والقوات المسلحة، ممثلةً بالمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة، ووضع أسس ومعايير لتصنيف المواد الخطرة على البيئة.


كما تتضمن المذكرة أطر المشاركة في الدورات التدريبية الداخلية والندوات وورش العمل من قبل الفريقين في المجالات الفنية، وإنشاء فرق عمل من قبل القوات المسلحة ووزارة البيئة.

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