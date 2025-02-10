توقيع مذكرة تفاهم لتسهيل انتقال العمالة غير الأردنية في قطاع الإنشاءات

الوكيل الإخباري- وقعت في وزارة العمل اليوم الإثنين مذكرة تفاهم بين الوزارة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وذلك لتسهيل انتقال العمالة غير الأردنية في قطاع الإنشاءات.

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وتم توقيع المذكرة بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار ونقيب مقاولي الإنشاءات فؤاد الدويري ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.



وقال الوزير البكار إن هذه المذكرة تهدف إلى تسهيل عمل قطاع الإنشاءات من خلال إيجاد مرونة بالإجراءات لتلبية حاجته للعمالة غير الأردنية في مواسم محددة.



وأكد أن المذكرة تهدف أيضا إلى ضمان ديمومة عمل قطاع الإنشاءات وعدم تعطل أعماله، من خلال الاستفادة من العمالة غير الأردنية التي تحمل تصاريح عمل سارية المفعول الموجودة في ذات القطاع والسماح لها بالانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن شروط وضوابط محددة.



وبين البكار أن هذه المذكرة تحمي أيضا العمالة غير الأردنية من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الشريك الأساسي بهذه المذكرة التي تضمن توفير الحماية لهذه العمالة من إصابات العمل.



وتم خلال اللقاء بحث موضوع تأسيس النقابة لشركة تُعنى بتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية التي تعمل في قطاع الإنشاءات من حيث استقدام واستخدام هذه العمالة ومتابعة شؤونها مع أصحاب العمل.