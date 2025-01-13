توقيع 10 اتفاقيات لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل بوادي الأردن

وقالت السلطة في بيان اليوم الاثنين، إن الاتفاقيات تهدف إلى إنشاء مشاريع حيوية تشمل مقالع ومرامل وخلاط أسفلت، وإقامة مصنع لإعادة تدوير الإطارات والكوشوك والمطاط والبلاستيك.
وقال أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وضمن خطة شاملة تهدف إلى التوسع في الاستثمار في مختلف القطاعات وتعزيز التنمية في مناطق وادي الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يكلف رئيس الوزراء بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الهنغاري
-
الديوان الملكي يعزي الزيود والزعبي والمعايطة
-
وزارة الزراعة تبحث تحديات قطاع الدواجن وتوفرها في الأسواق
-
معهد السياسة والمجتمع يناقش إدارة النفايات والمياه في جرش
-
وزارة العمل : لا صحة لتخفيض رسوم تصاريح العمل
-
وزير التربية يوجه رسالة حول تكميلية التوجيهي
-
إنجازات تنموية لبلدية مؤاب للارتقاء بمستوى الخدمات