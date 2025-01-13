توقيع 10 اتفاقيات لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل بوادي الأردن

الوكيل الإخباري- وقعت سلطة وادي الأردن، 10 اتفاقيات استثمارية في مناطق الأغوار الوسطى والجنوبية لتعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص عمل بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

اضافة اعلان



وقالت السلطة في بيان اليوم الاثنين، إن الاتفاقيات تهدف إلى إنشاء مشاريع حيوية تشمل مقالع ومرامل وخلاط أسفلت، وإقامة مصنع لإعادة تدوير الإطارات والكوشوك والمطاط والبلاستيك.