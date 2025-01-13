 
الإثنين 2025-01-13 05:41 م
 

توقيع 10 اتفاقيات لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل بوادي الأردن

سلطة وادي الأردن
سلطة وادي الأردن
الإثنين، 13-01-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري-   وقعت سلطة وادي الأردن، 10 اتفاقيات استثمارية في مناطق الأغوار الوسطى والجنوبية لتعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص عمل بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

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وقالت السلطة في بيان اليوم الاثنين، إن الاتفاقيات تهدف إلى إنشاء مشاريع حيوية تشمل مقالع ومرامل وخلاط أسفلت، وإقامة مصنع لإعادة تدوير الإطارات والكوشوك والمطاط والبلاستيك.


وقال أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وضمن خطة شاملة تهدف إلى التوسع في الاستثمار في مختلف القطاعات وتعزيز التنمية في مناطق وادي الأردن.

 
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