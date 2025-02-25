 
الثلاثاء 2025-02-25 05:52 م
 

توقيع 72 اتفاقية لدعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي

وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وزارة الطاقة
الثلاثاء، 25-02-2025 04:04 م

الوكيل الإخباري-    وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، رئيس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، اليوم الثلاثاء، 72 اتفاقية مع المنشآت الصناعية المشاركة والمستفيدة من منحة وخدمات برنامج تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة، بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير.

اضافة اعلان


وأكد الخرابشة، أهمية القطاع الصناعي كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر المحرك الأهم للاقتصاد وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقيات يأتي ضمن دور الوزارة في تخفيف الأعباء عن القطاع من خلال تنفيذ عدة برامج تهدف إلى تحقيق وفر يصل إلى 60 بالمئة للمنشآت الصناعية المشاركة في البرنامج، بما لا يؤثر على العمليات الصناعية.


وأشار إلى أن كثافة استهلاك الطاقة في الأردن تفوق المتوسط العالمي، ما يستدعي تبني إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحقيق وفر ملموس، لافتًا إلى مبادرات الوزارة لدعم القطاع، ومنها إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن والتجمعات الصناعية، إضافة إلى ترخيص شركات لنقل الغاز إلى المناطق البعيدة عن التجمعات الصناعية، كما تم طرح عطاءات لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية في الروضة بمعان، والموقر، والزرقاء، والمفرق التنموية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد: لقاء مثمر مع فخامة الرئيس التركي

أخبار محلية ولي العهد: لقاء مثمر مع فخامة الرئيس التركي

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يلتقي في العاصمة التركية أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أخبار محلية ولي العهد يلتقي الرئيس التركي وينقل له دعوة من الملك لزيارة الأردن

صقيع

الطقس تسجيل درجات حرارة قياسية منخفضة في مناطق بالاردن - اسماء

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية الحكومة تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة

السفارة الأمريكية في عمان

أخبار محلية فرصة عمل في السفارة الأمريكية في عمّان

رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً إماراتياً

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً إماراتياً

شهر رمضان

أخبار محلية خطة رقابية وتوعوية لـ"الغذاء والدواء" استعدادًا لرمضان

تقرير السوق المفتوح لعام 2024: أبرز التوجهات في سوق السيارات الأردني

أخبار الشركات تقرير السوق المفتوح لعام 2024: أبرز التوجهات في سوق السيارات الأردني



 




الأكثر مشاهدة