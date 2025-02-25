توقيع 72 اتفاقية لدعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي

وأكد الخرابشة، أهمية القطاع الصناعي كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر المحرك الأهم للاقتصاد وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقيات يأتي ضمن دور الوزارة في تخفيف الأعباء عن القطاع من خلال تنفيذ عدة برامج تهدف إلى تحقيق وفر يصل إلى 60 بالمئة للمنشآت الصناعية المشاركة في البرنامج، بما لا يؤثر على العمليات الصناعية.
وأشار إلى أن كثافة استهلاك الطاقة في الأردن تفوق المتوسط العالمي، ما يستدعي تبني إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحقيق وفر ملموس، لافتًا إلى مبادرات الوزارة لدعم القطاع، ومنها إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن والتجمعات الصناعية، إضافة إلى ترخيص شركات لنقل الغاز إلى المناطق البعيدة عن التجمعات الصناعية، كما تم طرح عطاءات لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية في الروضة بمعان، والموقر، والزرقاء، والمفرق التنموية.
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