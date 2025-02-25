توقيع 72 اتفاقية لدعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي

الوكيل الإخباري- وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، رئيس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، اليوم الثلاثاء، 72 اتفاقية مع المنشآت الصناعية المشاركة والمستفيدة من منحة وخدمات برنامج تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة، بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير.

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وأكد الخرابشة، أهمية القطاع الصناعي كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر المحرك الأهم للاقتصاد وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقيات يأتي ضمن دور الوزارة في تخفيف الأعباء عن القطاع من خلال تنفيذ عدة برامج تهدف إلى تحقيق وفر يصل إلى 60 بالمئة للمنشآت الصناعية المشاركة في البرنامج، بما لا يؤثر على العمليات الصناعية.