توقيف شخص احتال على دائرة الاراضي والمساحة

يذكر ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت احالت هذه القضيّة الى النيابة العامة أواخر شهر نيسان الماضي لإجراء المقتضى .
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