توقيف شخص اعتدى على مياه قناة الملك عبد الله

وقال محافظ إربد رضوان العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إن هذا الإجراء يأتي ضمن التنسيق والتشاركية بين مختلف المؤسسات لغاية تجاوز تحديات الوضع المائي خلال الصيف الحالي في ظل ضعف الموسم المطري.
وأكد العتوم، عدم التهاون مع حالات الاعتداءات على كميات المياه المتاحة، ومنها مياه الري في قناة الملك عبد الله من خلال سحب المياه بطرق غير مشروعة بهدف تأمين المزارعين بحقوقهم أراضيهم الزراعية من المياه بعدالة.
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