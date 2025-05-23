الجمعة 2025-05-23 09:15 م
 

توقيف شخص اعتدى على مياه قناة الملك عبد الله

قناة الملك عبد الله
قناة الملك عبد الله
 
الجمعة، 23-05-2025 08:25 م

الوكيل الإخباري-   أوقفت الحاكمية الإدارية في لواء الأغوار الشمالية، شخصًا اعتدى على موظف من كوادر سلطة وادي الأردن في منطقة ابو سيدو أثناء ضبطه بالتعدي غير المشروع على مياه قناة الملك عبد الله.

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وقال محافظ إربد رضوان العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إن هذا الإجراء يأتي ضمن التنسيق والتشاركية بين مختلف المؤسسات لغاية تجاوز تحديات الوضع المائي خلال الصيف الحالي في ظل ضعف الموسم المطري.


وأكد العتوم، عدم التهاون مع حالات الاعتداءات على كميات المياه المتاحة، ومنها مياه الري في قناة الملك عبد الله من خلال سحب المياه بطرق غير مشروعة بهدف تأمين المزارعين بحقوقهم أراضيهم الزراعية من المياه بعدالة.

 
gnews

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