توقيف شخص اعتدى على مياه قناة الملك عبد الله

الوكيل الإخباري- أوقفت الحاكمية الإدارية في لواء الأغوار الشمالية، شخصًا اعتدى على موظف من كوادر سلطة وادي الأردن في منطقة ابو سيدو أثناء ضبطه بالتعدي غير المشروع على مياه قناة الملك عبد الله.

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وقال محافظ إربد رضوان العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إن هذا الإجراء يأتي ضمن التنسيق والتشاركية بين مختلف المؤسسات لغاية تجاوز تحديات الوضع المائي خلال الصيف الحالي في ظل ضعف الموسم المطري.