توقيف مدير مدرسة ومساعده ومستخدم لمدة 7 أيام إثر تعرض طالب للحرق

واسند المدعي العام إليهم، جرم الإهمال في واجبات الوظيفة والإهمال في رعاية قاصر والتسبب في الإيذاء.
كما جرى توقيف القاصرين اللذين تسببا بالحريق في وقت سابق في دار تربية الأحداث.
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