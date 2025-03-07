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توقيف مدير مدرسة ومساعده ومستخدم لمدة 7 أيام إثر تعرض طالب للحرق

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 07-03-2025 10:52 م
الوكيل الإخباري-   قرر مدعي عام شرق عمان الجمعة، توقيف مدير مدرسة خالد بن الوليد ومساعد مدير المدرسة ومستخدم، مدة 7 أيام لكل منهم على ذمة التحقيق في مركز إصلاح ماركا، وذلك إثر تعرض طالب للحرق في مدرسة بالرصيفة.اضافة اعلان


واسند المدعي العام إليهم، جرم الإهمال في واجبات الوظيفة والإهمال في رعاية قاصر والتسبب في الإيذاء.

كما جرى توقيف القاصرين اللذين تسببا بالحريق في وقت سابق في دار تربية الأحداث.
 
 
gnews

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