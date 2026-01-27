الثلاثاء 2026-01-27 12:23 م

توقيف مندوب شركة تواطأ مع موظف في وزارة التربية والتعليم

الثلاثاء، 27-01-2026 12:14 م
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مندوب إحدى الشركات التي تتعامل مع وزارة التربية والتعليم 15 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيق.


يُذكر أن هذا الشخص تواطأ مع موظف في وزارة التربية والتعليم، تم توقيفه يوم أمس بسبب استثمار وظيفته وحصوله على 166 ألف دينار جراء ارتكابه جناية التلاعب بمستندات صرف المبالغ الخاصة بهذه الشركة.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقتٍ سابق.
 
 


