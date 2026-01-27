توقيف مندوب شركة تواطأ مع موظف في وزارة التربية والتعليم

يُذكر أن هذا الشخص تواطأ مع موظف في وزارة التربية والتعليم، تم توقيفه يوم أمس بسبب استثمار وظيفته وحصوله على 166 ألف دينار جراء ارتكابه جناية التلاعب بمستندات صرف المبالغ الخاصة بهذه الشركة.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقتٍ سابق.
-
