توقيف موظفة عن العمل بتلفزيون فلسطين أساءت للأردن عبر منصات التواصل

وأكدت الهيئة في بيانها أن أي إساءة صادرة عن الأفراد لا تمثل موقف التلفزيون أو توجهاته، مشددة على أن سياستها التحريرية تقوم على احترام الدول العربية كافة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو التقليل من رموزها الوطنية.
كما جددت الهيئة اعتزازها بالعلاقات الأخوية مع الأردن، وثمنت دور المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة والشعب الأردني، خاصة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة التزامها بالخطاب الإعلامي المسؤول الذي يعكس قيم الاحترام والتضامن العربي.
