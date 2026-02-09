توقيف 3 متورطين بتهريب سيارات إلى مصر وإحالتهم للمدعي العام

04:17 م

الوكيل الإخباري- كشف مصدر مطّلع لـ«الوكيل الإخباري» عن توقيف الأجهزة الأمنية ثلاثة أشخاص من أفراد المجموعة المتورطة في تهريب مركبات فارهة إلى جمهورية مصر العربية، وإحالتهم إلى المدعي العام، الذي قرر توقيفهم لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، فيما تتواصل الجهود للقبض على بقية أفراد المجموعة. اضافة اعلان





وأكد المصدر أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف كامل ملابسات القضية وتحديد أدوار جميع المتورطين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وكان "برنامج الوكيل" قد طرح صباح اليوم الإثنين هذه القضية التي تعود إلى عملية احتيال منظّمة تعرّض لها عدد من تجّار السيارات في عمّان والزرقاء، حيث قامت مجموعة يُقدّر عدد أفرادها بنحو 20 شخصًا بشراء مركبات فارهة من معارض مختلفة بأسلوب قانوني ظاهري، عبر دفع دفعات أولى ورهن المركبات وتسديد باقي المبالغ بشيكات بنكية، قبل التحايل على الإجراءات وتهريب نحو 50 سيارة عبر العبّارة إلى نويبع في مصر، مرورًا بمدينة العقبة، ما تسبب بخسائر تُقدّر بملايين الدنانير، الأمر الذي دفع التجار لتقديم شكاوى رسمية باشرت الأجهزة الأمنية على إثرها التحقيق والملاحقة.

