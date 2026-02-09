توقيف 3 متورطين بتهريب سيارات إلى مصر وإحالتهم للمدعي العام

وأكد المصدر أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف كامل ملابسات القضية وتحديد أدوار جميع المتورطين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكان "برنامج الوكيل" قد طرح صباح اليوم الإثنين هذه القضية التي تعود إلى عملية احتيال منظّمة تعرّض لها عدد من تجّار السيارات في عمّان والزرقاء، حيث قامت مجموعة يُقدّر عدد أفرادها بنحو 20 شخصًا بشراء مركبات فارهة من معارض مختلفة بأسلوب قانوني ظاهري، عبر دفع دفعات أولى ورهن المركبات وتسديد باقي المبالغ بشيكات بنكية، قبل التحايل على الإجراءات وتهريب نحو 50 سيارة عبر العبّارة إلى نويبع في مصر، مرورًا بمدينة العقبة، ما تسبب بخسائر تُقدّر بملايين الدنانير، الأمر الذي دفع التجار لتقديم شكاوى رسمية باشرت الأجهزة الأمنية على إثرها التحقيق والملاحقة.
-
أخبار متعلقة
-
صندوق الإئتمان العسكري يفتتح فرعاً جديداً في عجلون
-
العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات
-
الحركة السياحية في البترا تقترب من أرقامها القياسية
-
الملك يؤكد خلال استقباله عباس رفض أية قرارات تنتهك حقوق الفلسطينيين
-
توضيح هام من وزيرة التنمية حول الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية
-
مدير الضمان الاجتماعي يوضح حول التقاعد المبكر
-
إغلاق محطّة ترخيص العقبة المسائية ونقل خدماتها لمركز الخدمات الحكومي الشامل/ العقبة
-
إحالة عطاء تأسيس طبقة إسفلتية لشوارع في إربد بتكلفة 504 آلاف دينار