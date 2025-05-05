توقيف 3 موظفين من هيئة تنظيم قطاع الطاقة بجرم استثمار الوظيفة

مصدر مسؤول قال أن النيابة العامة أسندت اليهم جنحة استثمار الوظيفة والحصول على منافع شخصية من اعمال الوظيفة اضافة الى التهاون في واجبات الوظيفة العامة حيث تبيّن ان المشتكى عليهم تمكنوا من الحصول على مبالغ مالية بآلاف الدنانير نتيجة استغلال وظائفهم.
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