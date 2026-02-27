الجمعة 2026-02-27 01:16 ص

ثقافة إربد تستضيف المنشد العمري في أمسية رمضانية مميزة

الجمعة، 27-02-2026 12:02 ص

الوكيل الإخباري-   شهد مسرح مركز إربد الثقافي مساء اليوم الخميس، حفلًا مميزًا للمنشد الديني المصري أحمد العمري، وذلك ضمن فعاليات أماسي رمضان الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة في جميع مديريات الثقافة المنتشرة في جميع محافظات المملكة احتفالاً بأيام الشهر الفضيل.

وخلال الأمسية التي حضرها مدير ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول، وحشد من المهتمين من محافظة إربد، قدم المنشد أحمد العمري أجمل الابتهالات والأناشيد الدينية التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت، ومنها نشيد "قصدتك من كل الجهات مناديا"، و"الصلاة والسلام عليك"، و"أهل البيت"، و"قلبي يحدثني بأنك متلفي".

 
 


