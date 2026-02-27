ثقافة إربد تستضيف المنشد العمري في أمسية رمضانية مميزة

وخلال الأمسية التي حضرها مدير ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول، وحشد من المهتمين من محافظة إربد، قدم المنشد أحمد العمري أجمل الابتهالات والأناشيد الدينية التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت، ومنها نشيد "قصدتك من كل الجهات مناديا"، و"الصلاة والسلام عليك"، و"أهل البيت"، و"قلبي يحدثني بأنك متلفي".
