ثقافة إربد تستضيف المنشد العمري في أمسية رمضانية مميزة

الوكيل الإخباري- شهد مسرح مركز إربد الثقافي مساء اليوم الخميس، حفلًا مميزًا للمنشد الديني المصري أحمد العمري، وذلك ضمن فعاليات أماسي رمضان الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة في جميع مديريات الثقافة المنتشرة في جميع محافظات المملكة احتفالاً بأيام الشهر الفضيل.

