ثقافة البلقاء تنظم فعالية سياحية ثقافية للأطفال من ذوي الإعاقة

وجاءت الفعالية على شكل مسار سياحي ثقافي داخل مدينة السلط، خُصّص لطلبة مدرسة الأمل المختلطة الأساسية للصم، حيث عاش المشاركون يوماً ترفيهياً غنياً بالتجارب المعرفية والإنسانية. وانطلقت الجولة من مسجد الميدان، مروراً بكنيسة الخضر، ثم زيارة مركز "إرث الأردن"، تلاها التوجه إلى منزل أم زيد الفاعوري، وصولاً إلى ختام الفعالية في مقهى ومطعم العصملي في شارع الحمام، وسط أجواء من الفرح والتفاعل.
وحضرت الفعالية، مديرة ثقافة البلقاء الدكتورة منى سعود، ورئيس منتدى شارع الحمام الثقافي خالد أبو رمان، إلى جانب أعضاء الهيئة الإدارية في المنتدى، الذين أكدوا أهمية هذه الأنشطة في تعزيز مفاهيم الدمج المجتمعي وإتاحة الفرص الثقافية للجميع.
وفي ختام الفعالية، وزعت الدكتورة سعود الهدايا والشهادات التقديرية على الطلبة المشاركين، تقديراً لمشاركتهم وتفاعلهم، في لفتة إنسانية تعبّر عن الاهتمام بهذه الفئة ودمجها في المشهد الثقافي.
وتأتي هذه الفعالية، ضمن سلسلة من البرامج التي تسعى مديرية ثقافة البلقاء من خلالها إلى ترسيخ الثقافة كحق للجميع، وتعزيز حضورها في مختلف جوانب الحياة المجتمعية.
