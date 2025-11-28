ثقافة الزرقاء تنظم يومًا ثقافيًا في قضاء الأزرق

واستهل البلوي الحفل بكلمة أشاد فيها بالقيم العليا للثقافة الأردنية والفنانين الأردنيين الذين يجسدون اسمى معاني التمسك بالتراث والثقافة الأردنية الأصيلة، مشيرًا إلى اهتمام أبناء الأزرق بالتراث والثقافة ومحافظتهم على العادات والتقاليد الأصيلة التي تسهم في تكوين صورة جميلة للأزرق تتميز بها سياحيًا وثقافيًا، داعيًا الجميع إلى العمل الجاد لأن تكون مدينة الأزرق مدينة الثقافة الأردنية للعام القادم.
واشتمل الحفل على برنامج حافل بمشاركة فرقة بني معروف للثقافة والتراث والفرقة الشيشانية الذين قدموا فقرات متنوعة من الدبكة والاهازيج التراثية، كما تم عرض مسرحية زعل وخضرة وفقرة غنائية وطنية بمشاركة الفنان بشار السرحان، وأقيم على هامش الحفل معرضاً للحرف اليدوية وفرقة الأطفال.
