ثقافة الزرقاء تنظم يومًا ثقافيًا في قضاء الأزرق

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة محافظة الزرقاء اليوم الجمعة، يومًا ثقافيًا منوعًا في قضاء الأزرق تحت رعاية رئيس لجنة البلدية المهندس خالد البلوي بمشاركة عدد من الفرق الفنية وحضور ممثلين عن الهيئات الثقافية في محافظة الزرقاء وأبناء قضاء الأزرق وأقيم الحفل في قاعة البلدية.

اضافة اعلان



واستهل البلوي الحفل بكلمة أشاد فيها بالقيم العليا للثقافة الأردنية والفنانين الأردنيين الذين يجسدون اسمى معاني التمسك بالتراث والثقافة الأردنية الأصيلة، مشيرًا إلى اهتمام أبناء الأزرق بالتراث والثقافة ومحافظتهم على العادات والتقاليد الأصيلة التي تسهم في تكوين صورة جميلة للأزرق تتميز بها سياحيًا وثقافيًا، داعيًا الجميع إلى العمل الجاد لأن تكون مدينة الأزرق مدينة الثقافة الأردنية للعام القادم.