ثقافة الزرقاء: تنفيذ أكبر جدارية على مدخل المحافظة الرئيسي تظهر مواقعها الأثرية

الوكيل الإخباري- أكدت مديرية ثقافة الزرقاء، أنها تنفذ أكبر جدارية في تاريخ الزرقاء ستكون على مدخلها الرئيسي، وتمتد على مساحة 700 متر مربع، تشمل تصميماتها أبرز المواقع الأثرية بالمحافظة، إلى جانب إبراز جماليات الخيل العربية الأصيلة وفنون الخط العربي.

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وقال مدير المديرية محمد الزعبي، في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إنه يشارك في إنجاز هذا العمل الضخم أكثر من ستة فنانين من جمعية الفن التشكيلي، حيث من المتوقع أن يتم افتتاح الجدارية نهاية العام الحالي.



الى ذلك، أشار الزعبي الى اختتام ورشة فن صناعة الفسيفساء استمرت لمدة شهر كامل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، بمشاركة 14 شاباً وشابة من الفئات العمرية 18 عامًا فما فوق.

وبين أن الورشة تمحورت أهدافها حول إحياء التراث الثقافي وتعزيز مهارات المشاركين في هذا الفن العريق، إضافة إلى تأسيس خط إنتاج استثماري يمكن أن يدر دخلاً مستداماً للمشاركين.



وأضاف أن المديرية افتتحت معرض الكتاب الدائم في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، متيحاً الفرصة أمام أهالي الزرقاء للاستفادة من 140 عنواناً لكتب الكبار و48 عنواناً لكتب الأطفال بأسعار رمزية، إذ يسعى المعرض لتسويق منشورات وزارة الثقافة ودعم الكتاب والمبدعين الأردنيين، ويستمر في استقبال الزوار من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.