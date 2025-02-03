"ثقافة الطفيلة" تحتفي بالمواهب والإبداعات الشابة

وبين مدير المديرية الدكتور سالم الفقير أن المشاركين استلهموا إبداعاتهم من معرض الجداريات الذي نفذته المديرية وسط المدينة على مدار ثلاثة أعوام، والذي يروي قصة وحكاية الإنسان والمكان في الطفيلة الهاشمية.
وأكد الفقير أهمية المسابقة في دعم المواهب الشابة ورعاية الإبداع في مختلف المجالات الثقافية والأدبية، مشيرا إلى أن المديرية ستواصل جهودها في هذا الاتجاه، وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية قدرات الشباب الإبداعية.
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