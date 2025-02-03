"ثقافة الطفيلة" تحتفي بالمواهب والإبداعات الشابة

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة محافظة الطفيلة حفل تكريم للفائزين في مسابقة "الرسم بالكلمات" التي أطلقتها احتفاء باليوبيل الفضي في الربع الأخير من عام 2024، مستهدفة طلبة المدارس في المحافظة بهدف تنمية مواهبهم وتشجيعهم على الإبداع الأدبي والفني.

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وبين مدير المديرية الدكتور سالم الفقير أن المشاركين استلهموا إبداعاتهم من معرض الجداريات الذي نفذته المديرية وسط المدينة على مدار ثلاثة أعوام، والذي يروي قصة وحكاية الإنسان والمكان في الطفيلة الهاشمية.