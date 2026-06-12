الجمعة 2026-06-12 11:05 م

ثقافة الكرك تنظم مساراً سياحياً ثقافياً إلى قلعة القطرانة

ز
أرشيفية
 
الجمعة، 12-06-2026 09:05 م

الوكيل الإخباري-  نفذت مديرية ثقافة الكرك، بالتعاون مع مبادرة "خطوات"، مساء أمس الخميس، مساراً سياحياً ثقافياً إلى قلعة القطرانة، وذلك ضمن الأنشطة الهادفة التي تقوم بها المديرية للتعريف بالمواقع التاريخية والأثرية وتعزيز الوعي بأهميتها الحضارية.

اضافة اعلان


وتضمن المسار جولة تعريفية في مرافق القلعة، تعرف خلالها المشاركون على أبرز المحطات التاريخية التي شهدتها، والدور الذي لعبته عبر العصور باعتبارها إحدى المحطات المهمة على طريق الحج الشامي، وما تمثله من قيمة تاريخية وتراثية تعكس عمق الحضارة العربية والإسلامية في الأردن.


يشار إلى أن قلعة القطرانة من أبرز المعالم التاريخية في جنوب المملكة، إذ شيدت في العهد العثماني لخدمة قوافل الحجاج والمسافرين، وتمتاز بموقعها الاستراتيجي وتصميمها المعماري الذي يجسد الطراز الدفاعي لتلك الحقبة.


كما أصبحت اليوم مقصداً سياحياً وثقافياً يستقطب الزوار والباحثين والمهتمين بالتراث الأردني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

أخبار محلية الصفدي ونظيره القطري يبحثان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

ت

أخبار محلية عاجل فاجعة ثانية تهز الأردن.. ارتكب جريمته وسلم نفسه في معان

ن

أخبار محلية 7 أردنيين ضمن قائمة فوربس لأقوى قادة التسويق في الشرق الأوسط لعام 2026

ت

اقتصاد محلي ارتفاع السيولة في بورصة عمان إلى 111 مليون دينار

ن

عربي ودولي الخارجية الإيرانية: الهيئات الإيرانية المعنية بصنع القرار تجتمع لمناقشة مذكرة التفاهم

ز

عربي ودولي سويسرا تعرض استضافة توقيع تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران

ز

أخبار محلية ثقافة الكرك تنظم مساراً سياحياً ثقافياً إلى قلعة القطرانة

ز

مناسبات تهنئة للسيدة إخلاص البداينة بمناسبة استلامها إدارة إذاعة جامعة الطفيلة التقنية



 
 






الأكثر مشاهدة

 