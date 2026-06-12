ثقافة الكرك تنظم مساراً سياحياً ثقافياً إلى قلعة القطرانة

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية ثقافة الكرك، بالتعاون مع مبادرة "خطوات"، مساء أمس الخميس، مساراً سياحياً ثقافياً إلى قلعة القطرانة، وذلك ضمن الأنشطة الهادفة التي تقوم بها المديرية للتعريف بالمواقع التاريخية والأثرية وتعزيز الوعي بأهميتها الحضارية.

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وتضمن المسار جولة تعريفية في مرافق القلعة، تعرف خلالها المشاركون على أبرز المحطات التاريخية التي شهدتها، والدور الذي لعبته عبر العصور باعتبارها إحدى المحطات المهمة على طريق الحج الشامي، وما تمثله من قيمة تاريخية وتراثية تعكس عمق الحضارة العربية والإسلامية في الأردن.



يشار إلى أن قلعة القطرانة من أبرز المعالم التاريخية في جنوب المملكة، إذ شيدت في العهد العثماني لخدمة قوافل الحجاج والمسافرين، وتمتاز بموقعها الاستراتيجي وتصميمها المعماري الذي يجسد الطراز الدفاعي لتلك الحقبة.