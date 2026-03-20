الجمعة 2026-03-20 06:01 ص

ثقافة المفرق تنظم محاضرة بعنوان "رمضان والثقافة المجتمعية"

الجمعة، 20-03-2026 01:00 ص

الوكيل الإخباري-   ضمن أنشطتها الثقافية لشهر رمضان المبارك، نظمت مديرية ثقافة المفرق وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق، اليوم الخميس، محاضرة ثقافية بعنوان "رمضان والثقافة المجتمعية"، في قاعة مدرسة أم الفضل الأساسية المختلطة.

وتحدث الدكتور رياض الشديفات، عن أهمية الدور القيمي والاجتماعي لشهر رمضان المبارك في تعزيز الروابط المجتمعية وترسيخ مفاهيم التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع، وإبراز أثر الثقافة المجتمعية في بناء الوعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية خلال الشهر الفضيل.

 
 


gnews

