ثقافة المفرق تنظم معرضًا للصور الفوتوغرافية احتفالًا بالأعياد الوطنية

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة المفرق مساء أمس الخميس معرضاً للصور الفوتوغرافية للفنانين أكرم الخالدي ووسام جرار بهدف تسليط الضوء على الجماليات البصرية والفنية التي تعكس روح الوطن وهوية المكان، وذلك بمناسبة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية.

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وقالت المديرية، أن المعرض الذي أقيم برعاية رئيس مجلس محافظة المفرق خليل الشديفات، بحضور مدير مديرية الثقافة سامر الخزاعلة وأبناء المجتمع المحلي والمهتمين بالشأن الثقافي والفني في المحافظة، تضمن مجموعة متميزة من الأعمال الفوتوغرافية التي التقطها الفنانان الخالدي وجرار والتي عبرت عن روح المكان والزمان من خلال توثيق لحظات من الحياة اليومية والمناظر الطبيعية والموروث الثقافي والاجتماعي في محافظة المفرق والمملكة.



وعبر الشديفات عن فخره بما يقدمه الفنانين الأردنيين من أعمال تعبر عن حب الوطن، مشيراً إلى أهمية تقديم الدعم للفنانين لما له من أهمية في الحفاظ على الهوية الوطنية .