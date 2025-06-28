ثقافة جرش تحتفي باليوم العالمي للاجئ

10:44 م

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الوكيل الإخباري- نظّمت مديرية ثقافة جرش، بالتعاون مع مؤسسة "نبض المجتمع" ومنتدى "خدمة السلام المدني"، اليوم السبت، احتفالًا في قاعة بلدية جرش الكبرى بمناسبة اليوم العالمي للاجئ. اضافة اعلان





وأكد مدير ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري أن الاحتفال يجسد رسالة الأردن الإنسانية والثقافية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه قضايا اللجوء، مشيرًا إلى أن الأردن شكّل على الدوام أنموذجًا في احتضان اللاجئين ومنحهم فرص المشاركة في الحياة العامة والثقافية.



وأضاف أن الفعالية تأتي لتسليط الضوء على طاقات اللاجئين الإبداعية ودمجهم في المشهد الثقافي من خلال الفن والمسرح والموسيقى، مؤكدًا أهمية التماسك المجتمعي كقيمة إنسانية تحرص عليها وزارة الثقافة في برامجها المختلفة.



واشتمل الحفل، الذي رعاه مندوبًا عن أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة، مستشار وزير الثقافة، الدكتور أمجد العفيف، على فقرات فنية وثقافية متنوعة، تضمنت معرضًا تشكيليًا، وعرضًا مسرحيًا وغنائيًا، وفقرة "قصة لاجئ" ودبكة شعبية بمشاركة لاجئين من مخيم جرش وسوريا.



وفي ختام الحفل، جرى تكريم المشاركين تقديرًا لمساهماتهم في إنجاح الفعالية.



