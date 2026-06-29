ثقافة عجلون تنفذ 350 فعالية منذ بداية العام الحالي

وقال مدير ثقافة عجلون سامر فريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المديرية نفذت منذ بداية العام الحالي نحو 350 فعالية وبرنامجا ثقافيا تنوعت بين الأنشطة الأدبية والفنية والتراثية والتوعوية والبيئية، إضافة إلى الورش التدريبية والمحاضرات والأمسيات الثقافية والمجتمعية في إطار رؤية وزارة الثقافة الهادفة إلى ترسيخ الثقافة كجزء من الحياة اليومية للمواطن وبناء جيل واع ومبدع قادر على الإسهام في خدمة مجتمعه وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية.
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