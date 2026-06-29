ثقافة عجلون تنفذ 350 فعالية منذ بداية العام الحالي

الوكيل الإخباري- تواصل مديرية ثقافة عجلون تنفيذ برامجها ومبادراتها الثقافية الهادفة إلى تنشيط الحراك الثقافي في المحافظة، عبر فعاليات نوعية تستهدف مختلف الفئات العمرية وتسهم في ترسيخ الثقافة كرافعة للتنمية وبناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية إلى جانب رعاية الإبداع ودعم المواهب الشابة.

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