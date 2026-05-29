ثقافة مادبا تنظم فعالية "أفراح العيد" في مركز زها الثقافي

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة مادبا بالتعاون مع مركز زها/ ماعين مساء أمس الخميس، فعالية أفراح العيد في مركز زها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واشتملت الفعالية التي تأتي ضمن خطة المديرية للعام 2026، على إقامة كرنفال للأطفال قدمه مركز وليد خرمة للأطفال، إضافة إلى فقرة الرسم على الوجوه والمسابقات الثقافية.