ثلاثة مراكز جمركية إضافية لتنظيم بيانات الأمتعة الشخصية المغادرة إلى سوريا

07:50 م

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الوكيل الإخباري- قال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية بالوكالة عميد جمارك أحمد العكاليك أنه وفي ضوء زيادة أعداد العائدين من الأشقاء السوريين إلى بلادهم عودة طوعية وما يتبعها من نقل لأثاثهم ومقتنياتهم ، فقد تقرر اعتماد ثلاثة مراكز جمركية لتنظيم بيانات الشاحنات المتجهة إلى سوريا بالإضافة إلى مركز جمرك جابر ،على أن يكون مركز خروجها مركز جمرك حدود جابر وهي : اضافة اعلان





- مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية ( محافظات الشمال ) .

- مركز جمرك المفرق (محافظة الزرقاء والمفرق والمخيمات ) .

- مركز جمرك عمان / الماضونة ( عمان وباقي المحافظات ) .



ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الازدحام وتكدس الشاحنات داخل الساحات الجمركية في مركز حدود جابر ولغايات تسهيل حركة المغادرة وشحن البضائع إلى الجمهورية العربية السورية .



وأكد العكاليك استمرار الجهود التي تبذلها دائرة الجمارك الأردنية وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم كافة الخدمات لتحسين انسيابية النقل والتجارة بأسرع وقت، وتسخير كافة الإمكانيات للتسهيل على الأشقاء السوريين.