ثلاثة مراكز جمركية إضافية لتنظيم بيانات الأمتعة الشخصية المغادرة إلى سوريا

- مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية ( محافظات الشمال ) .
- مركز جمرك المفرق (محافظة الزرقاء والمفرق والمخيمات ) .
- مركز جمرك عمان / الماضونة ( عمان وباقي المحافظات ) .
ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الازدحام وتكدس الشاحنات داخل الساحات الجمركية في مركز حدود جابر ولغايات تسهيل حركة المغادرة وشحن البضائع إلى الجمهورية العربية السورية .
وأكد العكاليك استمرار الجهود التي تبذلها دائرة الجمارك الأردنية وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم كافة الخدمات لتحسين انسيابية النقل والتجارة بأسرع وقت، وتسخير كافة الإمكانيات للتسهيل على الأشقاء السوريين.
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