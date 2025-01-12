 
الأحد 2025-01-12 09:26 م
 

ثلاثة مراكز جمركية إضافية لتنظيم بيانات الأمتعة الشخصية المغادرة إلى سوريا

دائرة الجمارك
دائرة الجمارك
الأحد، 12-01-2025 07:50 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية بالوكالة  عميد جمارك أحمد العكاليك أنه وفي ضوء زيادة أعداد العائدين من الأشقاء السوريين إلى بلادهم عودة طوعية وما يتبعها من نقل لأثاثهم ومقتنياتهم ، فقد تقرر اعتماد ثلاثة مراكز جمركية لتنظيم بيانات الشاحنات المتجهة إلى سوريا بالإضافة إلى  مركز جمرك جابر  ،على أن يكون مركز خروجها مركز جمرك حدود جابر وهي : اضافة اعلان


- مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية ( محافظات الشمال ) .
- مركز جمرك المفرق (محافظة الزرقاء والمفرق والمخيمات ) .
- مركز جمرك عمان / الماضونة ( عمان وباقي المحافظات ) .

ويهدف  هذا القرار إلى تخفيف الازدحام وتكدس الشاحنات داخل الساحات الجمركية في مركز حدود جابر ولغايات تسهيل حركة المغادرة وشحن البضائع إلى الجمهورية العربية السورية .

وأكد العكاليك استمرار  الجهود التي تبذلها دائرة الجمارك الأردنية وبالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم كافة الخدمات لتحسين انسيابية النقل والتجارة بأسرع وقت، وتسخير كافة الإمكانيات للتسهيل على الأشقاء السوريين.
 
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