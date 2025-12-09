ثلاثية أردنية تصعق مصر وتكتب ليلة لا تنسى للنشامى بكأس العرب

وتغلب النشامى على المنتخب المصري بـ 3 أهداف دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد البيت في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليؤكد المنتخب قدرته على تنويع خياراته الفنية رغم إشراك عدد من اللاعبين البدلاء.
وسجل للأردن كل من (محمد أبو حشيش ومحمد أبو زريق شرارة وعلي علوان)، فيما ظهر المنتخب بانضباط تكتيكي مكّنه من السيطرة على مفاتيح اللعب وإغلاق المساحات أمام المنتخب المصري.
وينتظر النشامى الخاسر من مباراة الجزائر والعراق، في دور ربع النهائي، في المباراة التي ستقام الجمعة المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
محافظة جرش تتجه لإطلاق سوق نهر الذهب
-
القوات المسلحة الأردنية تسيّر مساعدات غذائية إلى اليمن
-
عطاء لتغيير خط المياه الناقل من البشرية باتجاه الصفاوي بكلفة 4 ملايين دولار
-
العجلوني: متنزه عجلون الوطني يوفر 200 فرصة عمل
-
النشامى .. المنتخب الوحيد الذي شارك في كأس العرب بلا بدلاء !
-
بدء عمليات تأهيل مبنى مركز صحي السيلة في بني كنانة
-
أمر لابد لمدرب النشامى وعلي علوان الانتباه له قبل موقعة الجمعة
-
اختتام هاكاثون ريادة الأعمال الزراعية