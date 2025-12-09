ثلاثية أردنية تصعق مصر وتكتب ليلة لا تنسى للنشامى بكأس العرب

الوكيل الإخباري- أنهى منتخب النشامى دوري المجموعات ضمن منافسات كأس العرب بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، متأهلاً إلى ربع النهائي، بعد أداء لافت عزز حضور المنتخب في البطولة.

وتغلب النشامى على المنتخب المصري بـ 3 أهداف دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد البيت في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليؤكد المنتخب قدرته على تنويع خياراته الفنية رغم إشراك عدد من اللاعبين البدلاء.



وسجل للأردن كل من (محمد أبو حشيش ومحمد أبو زريق شرارة وعلي علوان)، فيما ظهر المنتخب بانضباط تكتيكي مكّنه من السيطرة على مفاتيح اللعب وإغلاق المساحات أمام المنتخب المصري.