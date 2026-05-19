الثلاثاء 2026-05-19 08:32 ص

ثلاث إصابات بحادثي تصادم على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 19-05-2026 08:12 ص
الوكيل الإخباري-  كشف الملازم ثائر الطراونة من الدوريات الخارجية، عن أبرز الحوادث المرورية التي تم التعامل معها خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكداً سرعة استجابة الكوادر الأمنية وكوادر الإسعاف للمواقع المختلفة.اضافة اعلان


وقال الطراونة عبر التقرير المروري اليومي، إن حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي بالقرب من منطقة الحسا، وأسفر عن إصابة متوسطة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى الطفيلة الحكومي لتلقي العلاج.

وأضاف أن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت أيضاً مع حادث تدهور وقع على طريق الأزرق – الزرقاء، نتج عنه إصابتان وُصفت حالتهما بالمتوسطة، وتم إسعافهما إلى مركز طبي الأزرق.

ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور، والانتباه أثناء القيادة، خاصة على الطرق الخارجية، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.
 
 


