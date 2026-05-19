ثلاث إصابات بحادثي تصادم على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

وقال الطراونة عبر التقرير المروري اليومي، إن حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي بالقرب من منطقة الحسا، وأسفر عن إصابة متوسطة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى الطفيلة الحكومي لتلقي العلاج.
وأضاف أن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت أيضاً مع حادث تدهور وقع على طريق الأزرق – الزرقاء، نتج عنه إصابتان وُصفت حالتهما بالمتوسطة، وتم إسعافهما إلى مركز طبي الأزرق.
ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور، والانتباه أثناء القيادة، خاصة على الطرق الخارجية، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.
