ثلاث إصابات متوسطة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

الأحد 2026-03-01 10:00 ص

الأحد، 01-03-2026 09:38 ص
الوكيل الإخباري-  قال الملازم أنس الخالدي من الدوريات الخارجية إن كوادر الدوريات تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي، وأسفر عن ثلاث إصابات وُصفت بالمتوسطة.اضافة اعلان


وأوضح عبر التقرير المروري أن الفرق المختصة تحركت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع، قبل نقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري لتلقي العلاج اللازم.
 
 


