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ثمانية شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال لمنزل بالنصيرات وسط قطاع غزة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 13-10-2024 08:49 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد ثمانية فلسطينيين من عائلة واحدة، اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلهم في النصيرات وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة أبو دلال في النصيرات، ما أدى لاستشهاد ثمانية فلسطينيين من عائلة أبو غالي كانوا قد نزحوا إلى منزل عائلة أبو دلال سابقا، هم الزوج وليد أبو غالي وزوجته شهيرة، وأبنائهم الستة محمد، وأحمد، وياسمين، وسماح، ويارا، وتالا، نقلوا إلى مستشفى العودة.

ويواصل الاحتلال حصار مخيم جباليا شمال قطاع لليوم الثامن على التوالي، ونسف، اليوم، عددا من منازل المواطنين باستخدام الروبوتات المتفجرة، بالتزامن مع اشتعال النيران في مناطق عديدة في المخيم إثر القصف المتكرر.

وأشارت مصادر ، إلى أن حريقا نشب في منزل لعائلة أبو هاشم جراء استهداف صاروخي عند مفرق عبد العال في شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة.

وأطلقت طائرة مسيرة للاحتلال من نوع "الكواد كابتر" النار بشكل كثيف، إضافة إلى قصف مدفعي على منازل الفلسطينيين في شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأصيب ستة فلسطينيين معظمهم أطفال، في قصف الاحتلال استهدف منزلا في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,175 فلسطينياً، وإصابة 98,336آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وفا
 
gnews

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