ثورة رقمية قادمة .. 4 مراكز ألعاب إلكترونية جديدة في الأردن

وبحسب ما جاء في تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، في قطاع الصناعات الإبداعية؛ تعاقدت الحكومة مع مشغّل لتصميم وإدارة المركزين الرياديين في إقليمي الجنوب والشمال، ضمن مشروع إنشاء المراكز التقنية.
وفي قطاع إنتاج الأفلام؛ حدّثت الحكومة دراسة الأثر الاقتصادي للحوافز المقدّمة لمشاريع الإنتاج المرئي والمسموع، ورفعت نسخة محدّثة من أسس ومعايير الرد المالي، أو ما يُعرف بالحوافز المقدّمة لمشاريع الإنتاج، للاعتماد والبدء بتطبيقها.
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