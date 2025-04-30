ثورة رقمية قادمة .. 4 مراكز ألعاب إلكترونية جديدة في الأردن

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الوكيل الإخباري- حدّدت الحكومة موقع إنشاء 4 مراكز ألعاب ورياضات إلكترونية ضمن المشروع المخصص لهذه الغاية، ووقّعت مذكرة تفاهم مع كل من شركة تطوير العقبة لاستقطاب مستثمر في محافظة العقبة، ومع جامعة اليرموك لاستقطاب مستثمر في محافظة إربد. اضافة اعلان





وبحسب ما جاء في تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، في قطاع الصناعات الإبداعية؛ تعاقدت الحكومة مع مشغّل لتصميم وإدارة المركزين الرياديين في إقليمي الجنوب والشمال، ضمن مشروع إنشاء المراكز التقنية.



وفي قطاع إنتاج الأفلام؛ حدّثت الحكومة دراسة الأثر الاقتصادي للحوافز المقدّمة لمشاريع الإنتاج المرئي والمسموع، ورفعت نسخة محدّثة من أسس ومعايير الرد المالي، أو ما يُعرف بالحوافز المقدّمة لمشاريع الإنتاج، للاعتماد والبدء بتطبيقها.