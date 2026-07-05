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جائزة الحسن تختتم المخيم البرونزي لطلبة مدارس الثقافة العسكرية

جائزة الحسن للشباب
جائزة الحسن للشباب
 
الأحد، 05-07-2026 12:07 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت جائزة الحسن للشباب فعاليات المخيم البرونزي (ذكور) للمشاركين من مدارس مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية لعام 2026، الذي عقد خلال الفترة من 2 وحتى 4 تموز، بمشاركة 56 طالباً.

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وبحسب بيان الجائزة، اليوم الاحد، جاء تنظيم المخيم في إطار تنفيذ برنامج الرحلات الاستكشافية، أحد البرامج الأربعة الرئيسة لجائزة الحسن للشباب، واستكمال متطلباته للمشاركين، من خلال برنامج تدريبي متكامل هدف إلى تنمية المهارات الحياتية والقيادية، وتعزيز الاعتماد على النفس والتعلم بالممارسة، بما يسهم بإعداد شباب قادرين على تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق.


وتضمن المخيم برنامجاً تدريبياً متنوعاً اشتمل على تدريبات عسكرية وتمارين للمشاة ولياقة بدنية هدفت إلى تعزيز قيم الانضباط والالتزام.

 
 


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