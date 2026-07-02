الخميس 2026-07-02 04:54 م

جائزة الحسن تختتم فعاليات المستوى البرونزي لمخيمها الأول للذكور

جائزة الحسن للشباب
جائزة الحسن للشباب
 
الخميس، 02-07-2026 04:27 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت جائزة الحسن للشباب، فعاليات مخيمها الأول للمستوى البرونزي للذكور للعام 2026، والذي جسد نموذجا للدمج الاجتماعي الشامل وتكافؤ الفرص بمشاركة 164 طالبا من مختلف مدارس وزارة التربية والتعليم الحكومية في المملكة، إلى جانب مشاركين من طلبة مدرسة الأمل للغة الإشارة الثانوية المختلطة، ومشاركين من مشروع "سراج" من جمعية رعاية أيتام المحطة الخيرية وجمعية الفاروق الخيرية لرعاية الأيتام.

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وقال بيان للجائزة اليوم الخميس، إن التنوع الشبابي، الذي احتضنه المخيم الدائم للجائزة خلال الفترة من 29 حزيران ولغاية 1 تموز، شكل لوحة وطنية متكاملة ترسخ قيم التعايش الفاعل، والتعاون، والمواطنة الحاضنة للجميع، مؤكدة رسالة الجائزة في إتاحة برامجها ومساحاتها الإبداعية والقيادية لكافة فئات الشباب دون استثناء في بيئة تدريبية مهيأة ومحفزة.

 
 


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