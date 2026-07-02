جائزة الحسن تختتم فعاليات المستوى البرونزي لمخيمها الأول للذكور

وقال بيان للجائزة اليوم الخميس، إن التنوع الشبابي، الذي احتضنه المخيم الدائم للجائزة خلال الفترة من 29 حزيران ولغاية 1 تموز، شكل لوحة وطنية متكاملة ترسخ قيم التعايش الفاعل، والتعاون، والمواطنة الحاضنة للجميع، مؤكدة رسالة الجائزة في إتاحة برامجها ومساحاتها الإبداعية والقيادية لكافة فئات الشباب دون استثناء في بيئة تدريبية مهيأة ومحفزة.
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