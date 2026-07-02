جائزة الحسن تختتم فعاليات المستوى البرونزي لمخيمها الأول للذكور

الوكيل الإخباري- اختتمت جائزة الحسن للشباب، فعاليات مخيمها الأول للمستوى البرونزي للذكور للعام 2026، والذي جسد نموذجا للدمج الاجتماعي الشامل وتكافؤ الفرص بمشاركة 164 طالبا من مختلف مدارس وزارة التربية والتعليم الحكومية في المملكة، إلى جانب مشاركين من طلبة مدرسة الأمل للغة الإشارة الثانوية المختلطة، ومشاركين من مشروع "سراج" من جمعية رعاية أيتام المحطة الخيرية وجمعية الفاروق الخيرية لرعاية الأيتام.

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