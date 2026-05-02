جائزة الحسن تختتم فعاليات المستوى الذهبي للرحلة الاستكشافية

الوكيل الإخباري- اختتمت جائزة الحسن للشباب فعاليات الرحلة الاستكشافية للمستوى الذهبي لطلبة مدرسة الأكاديمية الدولية – عمّان، والتي حطت رحالها في قلب مدينة البتراء ووادي ضانا بمشاركة 64 طالبًا وطالبة.

وبحسب بيان، اليوم السبت، تأتي الفعاليات ضمن برنامج تدريبي مكثف صُمم لصقل شخصيات المشاركين وتزويدهم بمهارات قيادية وميدانية متقدمة..

وشهد المخيم تنفيذ سلسلة متكاملة من التدريبات العملية التي شملت مبادئ الإسعافات الأولية، وتقنيات إطفاء الحرائق، وفنون التعايش مع الطبيعة، إضافة إلى مهارات الملاحة البرية المتمثلة في قراءة الخرائط واستخدام البوصلة، وهي المهارات التي طبقها المشاركون فعليًا خلال رحلات المسير الاستكشافي في تضاريس البتراء ووادي ضانا.



ولم يقتصر البرنامج على الجانب البدني، بل امتد ليشمل أبعادًا فكرية وتوعوية عبر جلسات حوارية يومية لتعزيز مهارات التحليل والتفكير النقدي، ومحاضرة تخصصية حول مخاطر الجرائم الإلكترونية وسبل الوقاية منها، كما جسد المشاركون قيم المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ عمل تطوعي في مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية المختلطة بوادي موسى.