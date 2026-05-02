جائزة الحسن تختتم فعاليات المستوى الذهبي للرحلة الاستكشافية

وبحسب بيان، اليوم السبت، تأتي الفعاليات ضمن برنامج تدريبي مكثف صُمم لصقل شخصيات المشاركين وتزويدهم بمهارات قيادية وميدانية متقدمة..
وشهد المخيم تنفيذ سلسلة متكاملة من التدريبات العملية التي شملت مبادئ الإسعافات الأولية، وتقنيات إطفاء الحرائق، وفنون التعايش مع الطبيعة، إضافة إلى مهارات الملاحة البرية المتمثلة في قراءة الخرائط واستخدام البوصلة، وهي المهارات التي طبقها المشاركون فعليًا خلال رحلات المسير الاستكشافي في تضاريس البتراء ووادي ضانا.
ولم يقتصر البرنامج على الجانب البدني، بل امتد ليشمل أبعادًا فكرية وتوعوية عبر جلسات حوارية يومية لتعزيز مهارات التحليل والتفكير النقدي، ومحاضرة تخصصية حول مخاطر الجرائم الإلكترونية وسبل الوقاية منها، كما جسد المشاركون قيم المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ عمل تطوعي في مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية المختلطة بوادي موسى.
وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا لرسالة جائزة الحسن للشباب في بناء قيادات شبابية واعدة قادرة على خدمة المجتمع وتحقيق النمو الشخصي، مع الالتزام التام بأعلى معايير السلامة العامة والبروتوكولات الصحية تحت إشراف مباشر من كوادر الخدمات الطبية الملكية لضمان سلامة جميع المشاركين.
أخبار متعلقة
51 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال شهر من انطلاقه
الطفيلة: تنفيذ حملات بيئية ميدانية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
انتهاء تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 الأحد
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات
الصفدي ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية
بدء تنفيذ مسارات مشاة ودراجات بطريق المطار.. وإغلاق جزئي 60 يوما
بلدية المفرق الكبرى تضبط وتتلف كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك
احتفالية لتكريم عمال الوطن في بلدية إربد احتفاءً بعيد العمال