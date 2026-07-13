جائزة الحسن للشباب تختتم المخيم البرونزي الثاني لمدارس الثقافة العسكرية

الوكيل الإخباري- اختتمت جائزة الحسن للشباب فعاليات المخيم البرونزي الثاني (ذكور) للمشاركين من مدارس الثقافة العسكرية لعام 2026، الذي عقد في المخيم الدائم للجائزة خلال الفترة من 9-11 تموز، بمشاركة 50 طالبا.

اضافة اعلان



وبحسب بيان الجائزة اليوم الاثنين، جاء تنظيم المخيم في إطار تنفيذ برنامج الرحلات الاستكشافية، أحد البرامج الأربعة الرئيسة للجائزة، واستكمال متطلباته للمشاركين، من خلال برنامج تدريبي متكامل هدف إلى تنمية المهارات الحياتية والقيادية وتعزيز قيم الاعتماد على النفس، والتعلم بالممارسة والعمل بروح الفريق، بما يسهم في إعداد شباب قادرين على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.