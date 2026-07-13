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جائزة الحسن للشباب تختتم المخيم البرونزي الثاني لمدارس الثقافة العسكرية

جائزة الحسن للشباب
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الإثنين، 13-07-2026 12:04 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت جائزة الحسن للشباب فعاليات المخيم البرونزي الثاني (ذكور) للمشاركين من مدارس الثقافة العسكرية لعام 2026، الذي عقد في المخيم الدائم للجائزة خلال الفترة من 9-11 تموز، بمشاركة 50 طالبا.

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وبحسب بيان الجائزة اليوم الاثنين، جاء تنظيم المخيم في إطار تنفيذ برنامج الرحلات الاستكشافية، أحد البرامج الأربعة الرئيسة للجائزة، واستكمال متطلباته للمشاركين، من خلال برنامج تدريبي متكامل هدف إلى تنمية المهارات الحياتية والقيادية وتعزيز قيم الاعتماد على النفس، والتعلم بالممارسة والعمل بروح الفريق، بما يسهم في إعداد شباب قادرين على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.


وتضمن المخيم برنامجا تدريبيا متنوعا اشتمل على تدريبات عسكرية وتمارين للمشاة وتدريبات لياقة بدنية هدفت إلى ترسيخ قيم الانضباط والالتزام، إلى جانب تدريبات على استخدام الخارطة والبوصلة ومهارات التعايش، أعقبها تنفيذ مسير في محمية غابات دبين، أتاح للمشاركين تطبيق مهارات الملاحة البرية عمليا وعزز لديهم الاعتماد على الذات والعمل الجماعي والتحمل البدني والذهني والقدرة على اتخاذ القرار في البيئات الميدانية.

 
 


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