جائزة الحسن للشباب تختتم معسكرا ميدانيا لشابات من الشمال والوسط

وبحسب بيان صادر عن الجائزة اليوم الأحد، شملت أنشطة المعسكر مغامرات ميدانية مثل الإنزال الجبلي، وزيارة قلعة عجلون، والمسير في منطقة مار إلياس، إلى جانب محاضرات توعوية في مجالات معرفية ومجتمعية متعددة، وجلسات تفاعلية عززت الوعي والسلوك الإيجابي، إضافة إلى تمارين رياضية وأنشطة جماعية هدفت إلى رفع مستوى اللياقة البدنية وتعزيز روح الفريق والعمل المشترك.
ويأتي تنفيذ المعسكر في إطار التزام الجائزة بتوفير بيئة تعليمية وتطبيقية تسهم في صقل مهارات المشاركات، وتمكينهن من خوض تجارب نوعية ترسخ قيم المسؤولية والانتماء، وتعدهن لمواجهة التحديات بثقة وكفاءة.
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