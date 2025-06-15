جائزة الحسن للشباب تختتم معسكرا ميدانيا لشابات من الشمال والوسط

الوكيل الإخباري- اختتمت جائزة الحسن للشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب، فعاليات معسكر ميداني أقيم في غابة الحسن - المخيم الدائم للجائزة، بمشاركة شابات من إقليمي الشمال والوسط.

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وبحسب بيان صادر عن الجائزة اليوم الأحد، شملت أنشطة المعسكر مغامرات ميدانية مثل الإنزال الجبلي، وزيارة قلعة عجلون، والمسير في منطقة مار إلياس، إلى جانب محاضرات توعوية في مجالات معرفية ومجتمعية متعددة، وجلسات تفاعلية عززت الوعي والسلوك الإيجابي، إضافة إلى تمارين رياضية وأنشطة جماعية هدفت إلى رفع مستوى اللياقة البدنية وتعزيز روح الفريق والعمل المشترك.