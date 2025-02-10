جائزة الحسن للشباب تعقد اجتماعا تنسيقيا لضباط الشرطة المجتمعية

وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بحث تنفيذ الخطة السنوية بما تحويه من فعاليات وأنشطة شبابية متنوعة وتعزيز التعاون بين الجائزة ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية لتقديم برنامج الخدمات للطلبة المشاركين بمستويات الجائزة الثلاثة "البرونزية والفضية والذهبية" والتعريف بالجائزة وبرامجها وسياساتها والتأكيد على الدور الكبير الذي يقوم به برنامج خدمات الشرطة المجتمعية في تعزيز مفهوم الأمن بمفهومه الشامل عبر البرامج المختلفة وتعزيز مبدأ العمل التطوعي الإنساني.
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