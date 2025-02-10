جائزة الحسن للشباب تعقد اجتماعا تنسيقيا لضباط الشرطة المجتمعية

الوكيل الإخباري- بحث مكتب جائزة الحسن للشباب مع رؤساء أقسام الشرطة المجتمعية في المحافظات استكمال خطة عمل الجائزة فيما يتعلق ببرنامج خدمات الشرطة المجتمعية للعام الحالي.

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