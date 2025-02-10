 
الإثنين 2025-02-10 02:01 م
 

جائزة الحسن للشباب تعقد اجتماعا تنسيقيا لضباط الشرطة المجتمعية

جائزة الحسن للشباب
جائزة الحسن للشباب
الإثنين، 10-02-2025 01:50 م

الوكيل الإخباري-   بحث مكتب جائزة الحسن للشباب مع رؤساء أقسام الشرطة المجتمعية في المحافظات استكمال خطة عمل الجائزة فيما يتعلق ببرنامج خدمات الشرطة المجتمعية للعام الحالي.

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وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بحث تنفيذ الخطة السنوية بما تحويه من فعاليات وأنشطة شبابية متنوعة وتعزيز التعاون بين الجائزة ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية لتقديم برنامج الخدمات للطلبة المشاركين بمستويات الجائزة الثلاثة "البرونزية والفضية والذهبية" والتعريف بالجائزة وبرامجها وسياساتها والتأكيد على الدور الكبير الذي يقوم به برنامج خدمات الشرطة المجتمعية في تعزيز مفهوم الأمن بمفهومه الشامل عبر البرامج المختلفة وتعزيز مبدأ العمل التطوعي الإنساني.

 
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