الثلاثاء 2026-02-10 07:25 م

جائزة الحسن للشباب تعقد اجتماعا تنسيقيا مع إدارة السير

الثلاثاء، 10-02-2026 05:50 م

الوكيل الإخباري-   بحث مكتب جائزة الحسن للشباب، خلال اجتماع تنسيقي عقد اليوم الثلاثاء، مع ضباط ارتباط أقسام السير في مديرية الأمن العام، سبل تعزيز التعاون وخطة عمل الجائزة مع إدارة السير للعام الحالي، وتقديم برامج التوعية والخدمات المرورية للمشاركين في برامج الجائزة.

وجرى الاجتماع بحضور مديرة الجائزة الدكتورة خولة الحسن، وضباط ارتباط أقسام السير في مديرية الأمن العام، إلى جانب فريق الجائزة، حيث تم بحث خطة العام الحالي، وبحث آليات تطوير الشراكة بما يخدم الطلبة المشاركين في مستويات الجائزة الثلاثة: البرونزي، والفضي، والذهبي.


وهدف اللقاء إلى تقديم برنامج الخدمات المرورية للمشاركين في برنامج الجائزة، وتعزيز برامج التوعية المرورية الموجهة للشباب، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والالتزام بقواعد السلامة المرورية، والحد من حوادث السير.

 
 


