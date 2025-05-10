جائزة الحسن للشباب تنظم معسكرا للرحلات الاستكشافية

وبحسب بيان للجائزة اليوم السبت، هدف المعسكر الذي استمر 4 أيام وأقيم في المخيم الدائم للجائزة في غابة الحسن – طبربور، بمشاركة فاعلة من شباب إقليمي الجنوب والوسط، إلى صقل مهارات المشاركين وتنمية روح القيادة والانضباط والمسؤولية لديهم، من خلال برنامج متكامل جمع بين النشاط البدني، والتدريبات العسكرية، والمحاضرات التوعوية، والزيارات الثقافية والتعليمية.
وتضمن البرنامج أنشطة متعددة مثل تدريبات اللياقة وحركات المشاة، ومحاضرات حول السلامة العامة، والتوعية من المخدرات، وجرائم الإنترنت، إلى جانب ورشات حول استخدام البوصلة والخرائط، والإسعافات الأولية، وتدريبات حية مع الدفاع المدني، كما نفذت زيارات تثقيفية للديوان الملكي ومتحف الأردن وقلعة عجلون، بالإضافة إلى مسير جبلي في غابات برقش.
وتميز المعسكر أيضا بتنظيم فعاليات تعزز العمل الجماعي، مثل ألعاب بناء الفريق، وحفلة السمر، والأنشطة التطوعية داخل غابة الحسن، ما ساهم في خلق بيئة تفاعلية بين المشاركين وترك أثر إيجابي في نفوسهم.
واختتم المعسكر بحفل تخريج في غابة الحسن، وزعت خلاله الشهادات على المشاركين، تأكيدا لالتزام الجائزة بتمكين الشباب الأردني وإعدادهم ليكونوا قادة فاعلين في مجتمعاتهم.
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